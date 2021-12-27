экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назван самый кассовый голливудский фильм 2021 года

CentralAsia (CA) -  Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году, сообщает CNN.

Третья часть франшизы Marvel о приключениях Питера Паркера преодолела отметку в 1 млрд долларов кассовых сборов спустя всего 12 дней после выхода в прокат. Только «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности» достигли этой отметки за меньшее время - 5 и 11 дней соответственно.

В прошлые выходные «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в американском прокате 260 млн долларов. Аналитики назвали такие показатели впечатляющими, особенно в пандемию.

print
  • В столице Турции замерз круглогодично работающий фонтан
  • Продукты, которые опасно есть на пустой желудок
  • Одил Ахмедов назначен вице-президентом футбольной ассоциации Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com