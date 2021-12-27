Назван самый кассовый голливудский фильм 2021 года

CentralAsia (CA) - Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом, вышедшим в 2021 году, сообщает CNN.

Третья часть франшизы Marvel о приключениях Питера Паркера преодолела отметку в 1 млрд долларов кассовых сборов спустя всего 12 дней после выхода в прокат. Только «Мстители: Финал» 2019 года и «Мстители: Война бесконечности» достигли этой отметки за меньшее время - 5 и 11 дней соответственно.

В прошлые выходные «Человек-паук: Нет пути домой» собрал в американском прокате 260 млн долларов. Аналитики назвали такие показатели впечатляющими, особенно в пандемию.