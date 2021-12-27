Жители афганского Панджшера вышли на массовую акцию против «Талибана». Видео

- Азия и мир, политика
- 10:04, 27 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - Тысячи афганцев протестовали перед офисом губернатора провинции Панджшер против убийства «невинного жителя» силами террористического движения «Талибан», сообщает Tolo News.
По словам демонстрантов, силы «Талибана» застрелили ни в чем не повинного мирного жителя в населенном пункте Анава провинции Панджшер. Глава департамента безопасности Панджшера Абдул Хамид Хурасани подтвердил, что один из жителей был убит талибами из-за дезинформации.
Протестующие утверждают, что «Талибан» должен обеспечить справедливость и привлечь виновных к ответственности. После чего руководство Исламского Эмирата Афганистан пообещало народу, что каждый, кто совершит подобные правонарушения, будет привлечен к ответственности.
«Он был убит силами безопасности на основании неверной информации, которую они получили. Люди протестовали и пришли к офису губернатора. Руководство Исламского Эмирата пообещало народу, что любой, кто совершит подобные действия, будет привлечен к ответственности», - говорится в сообщении главы департамента.
По словам Хурасани, местные чиновники поговорили с протестующими, и вечером 26 декабря протест прекратился.