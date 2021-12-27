Жители афганского Панджшера вышли на массовую акцию против «Талибана». Видео

CentralAsia (CA) - Тысячи афганцев протестовали перед офисом губернатора провинции Панджшер против убийства «невинного жителя» силами террористического движения «Талибан», сообщает Tolo News.

По словам демонстрантов, силы «Талибана» застрелили ни в чем не повинного мирного жителя в населенном пункте Анава провинции Панджшер. Глава департамента безопасности Панджшера Абдул Хамид Хурасани подтвердил, что один из жителей был убит талибами из-за дезинформации.

Протестующие утверждают, что «Талибан» должен обеспечить справедливость и привлечь виновных к ответственности. После чего руководство Исламского Эмирата Афганистан пообещало народу, что каждый, кто совершит подобные правонарушения, будет привлечен к ответственности.

«Он был убит силами безопасности на основании неверной информации, которую они получили. Люди протестовали и пришли к офису губернатора. Руководство Исламского Эмирата пообещало народу, что любой, кто совершит подобные действия, будет привлечен к ответственности», - говорится в сообщении главы департамента.

По словам Хурасани, местные чиновники поговорили с протестующими, и вечером 26 декабря протест прекратился.