Ташкентский метрополитен закупит в России еще 14 вагонов из-за увеличения пассажиров

CentralAsia (UZ) - Из-за увеличения пассажиропотока в 2022 году Ташкентский метрополитен запланировал купить у российской компании «Метровагонмаш» 14 вагонов. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"В связи с расширением Ташкентского метрополитена количество пассажиров растет день за днём, вызывая огромное скопление людей на станциях метро. Так же не секрет, что в результате пассажиры не получают качественного обслуживания. В 2020 году среднесуточный пассажиропоток Ташкентского метрополитена составлял 250-300 тысяч человек, а на сегодняшний день составляет 380-420 тысяч пассажиров", - отметили в столичной подземке.

Для предотвращения скопления людей и создания удобств для пассажиров ГУП «Ташкентский метрополитен» на сегодняшний день доставил 15 подвижных составов, в том числе 60 современных вагонов производства компании «Метровагонмаш» Российской Федерации.

Кроме того, в часы пик интервалы между поездами составляют до 3 минут по линии «Чиланзар», до 4 минут по линии «Узбекистан» и 7 минут по линии «Юнусабад», отметили в метро.