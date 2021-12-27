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Одил Ахмедов назначен вице-президентом футбольной ассоциации Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  Бывший игрок «Анжи» и «Краснодара» Одил Ахмедов назначен вице-президентом футбольной ассоциации Узбекистана, сообщает пресс-служба организации. Он также стал членом исполнительного комитета АФУ.

Последним клубом 34-летнего футболиста был китайский «Цанчжоу», за который полузащитник выступал с апреля 2021 года. С 2011 по январь 2017 года Ахмедов выступал в России за «Анжи» и «Краснодар». За махачкалинский клуб хавбек провёл 110 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. В составе «быков» Ахмедов в 101 матче забил семь голов и отдал 13 голевых передач.

На счету узбекского полузащитника также 108 матчей в составе национальной сборной страны, 20 голов и четыре голевые передачи. За сборную Узбекистана Ахмедов в последний раз выходил на поле в июне 2021 года.

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