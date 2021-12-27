экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане водитель «УАЗа» насмерть сбил сотрудника Нацгвардии

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре после наезда на сотрудника правоохранительных органов мужчина скрылся с места происшествия, сообщает УзА.

20 декабря сотрудники Управления охраны Национальной гвардии по Бухарской области несли службу на закрепленной за ними территории.

Сотрудники заметили автомобиль «УАЗ», который двигался по охраняемой территории. Правоохранители потребовали остановиться, но 45-летний водитель проигнорировал требование представителей Нацгвардии, намеренно сбив одного из сотрудников.

После наезда на человека водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте инцидента.

Водителя задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, ведется следствие.

print
  • От телескопа «Джеймс Уэбб», запущенного NASA, ждут прорыва в изучении внеземной жизни и прошлого Вселенной
  • Состоялся запуск крупнейшего в мире космического телескопа NASA стоимостью $9 млрд
  • В столице Турции замерз круглогодично работающий фонтан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com