В Узбекистане водитель «УАЗа» насмерть сбил сотрудника Нацгвардии

CentralAsia (UZ) - В Бухаре после наезда на сотрудника правоохранительных органов мужчина скрылся с места происшествия, сообщает УзА.

20 декабря сотрудники Управления охраны Национальной гвардии по Бухарской области несли службу на закрепленной за ними территории.

Сотрудники заметили автомобиль «УАЗ», который двигался по охраняемой территории. Правоохранители потребовали остановиться, но 45-летний водитель проигнорировал требование представителей Нацгвардии, намеренно сбив одного из сотрудников.

После наезда на человека водитель скрылся с места происшествия. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте инцидента.

Водителя задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело по статье 97 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, ведется следствие.