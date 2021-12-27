Глава ООН призвал готовиться к следующей после COVID-19 пандемии

Антониу Гутерреш

CentralAsia (CA) - Пандемия COVID-19 не является последней для человечества, необходимо готовиться к следующей. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом он сообщил в своем Twitter.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.



As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.



On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves. — António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021

Ежегодно в мире 27 декабря отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Он был провозглашен Генассамблеей ООН в ноябре 2020 года.

«COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует», - написал Гутерреш.

Пандемия - крупномасштабная эпидемия, которая может охватывать всю страну, несколько соседних стран и континенты. Характерны очень большое число заболевших (до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет). Некоторые пандемии, имевшие наиболее губительные последствия, получили особые названия: например, «юстинианова чума» (VI век, времена правления императора Юстиниана I), пандемия чумы в XIV веке - «черная смерть», пандемия гриппа в XX веке - «испанка».

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), на 26 декабря 2021 года в мире зарегистрировано свыше 279 млн случаев заболевания COVID-19, свыше 5,3 млн человек скончались.

Наиболее сложная ситуация в США, Индии, Бразилии, Великобритании и России.

В рамках реагирования на вспышку ВОЗ активизировала работу Программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом.

В разработках участвуют самые разные организации - от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.

Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию для разработки различных вакцин для защиты от COVID-19, стали беспрецедентными в истории здравоохранения.

Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных исследований.

В настоящее время в мире 168 вакцин-кандидатов проходят клинические испытания, из них на первой фазе испытаний находятся 40 вакцин-кандидатов, на второй - 58, на третьей - 62. При этом восемь вакцин-кандидатов больше не прогрессируют.

Список вакцин, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 препарата из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. На сегодняшний день ВОЗ зарегистрировала десять вакцин от COVID-19 для экстренного использования.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число введенных доз вакцин в мире на 26 декабря 2021 года - свыше 8,9 млрд.