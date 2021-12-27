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Эмомали Рахмон улетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит СНГ
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Санкт-Петербург, Россия для участия в неформальной встрече глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), передает НИАТ «Ховар».

В поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министр обороны и другие официальные лица, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что в неформальном саммите примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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