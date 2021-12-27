Пастух с 2 тысячами яков стал Героем Труда Монголии

CentralAsia (MNG) - По случаю 100-летия создания и развития современного торгового сектора в Монголии некоторые люди были удостоены высших государственных званий и медалей.

Ц.Доржсурэн, пастух из сомона Ихтамир аймака Архангай, за 52 года работы удостоен звания Героя Труда.

Он начал пасти кооперативный скот в 16 лет и пас яков в течение 52 лет. Теперь у него насчитывается более 2000 голов яков.

В 2017 году у него в стаде яков родились телята-тройняшки. Тогда численность его яков составляла 1500 голов.

Звание Героя Труда и медаль «Золотое Соёмбо» Героя Труда Монголии были учреждены в 1957 году. Медаль «Золотое Соёмбо» вместе с орденом Сухэ-Батора вручается гражданам Монголии и других стран, которые своими трудовыми подвигами заслужили звание Героя Труда Монголии.

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