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С 1 января заявление на получение монгольской визы будет приниматься только в электронном виде

CentralAsia (MNG) -  Управление по делам иностранных граждан и подданства (УИГП) Монголии объявило сегодня, что с 1 января 2022 года заявки на получение визы будут приниматься только в электронном виде.

План действий Правительства на 2020-2024 годы предусматривает поэтапную цифровизацию государственных услуг. В связи с этим УИГП постепенно переводит свои услуги в цифровую форму. Если ранее 3 визовых разрешения выдавались в электронном формате в соответствии с правилами выдачи виз, то с 1 декабря сего года виды монгольских виз, оформляемых и выдаваемых в электронном виде, увеличились до 57.

Как сообщает УИГП, с 1 января 2022 года заявление на получение вышеуказанных категорий виз на въезд в Монголию будут приниматься только в электронном виде, - передает ИА Монцамэ.

Поэтому УИГП рекомендует гражданам и юридическим лицам, выступающим принимающей стороной иностранных граждан, посетить сайт immigration.gov.mn и ознакомиться с информацией о необходимых документах для оформления виз, прежде чем приступить к заполнению заявки. Так как, основанием для отказа в выдаче виз может стать представление неполного комплекта или отсутствия необходимых документов в соответствии с действующими законами и нормативными актами.

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