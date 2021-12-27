«Омикрон»-штамм научился обходить иммунную защиту, — ВОЗ

CentralAsia (CA) - Омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека. Поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и невакцинированных, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. Об этом заявила в интервью «Российской газете» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, прививка, поставленная недавно, значительно снизит риск тяжелого течения заболевания и смерти. «Вакцины против COVID-19 по-прежнему спасают жизни», - отметила Вуйнович.

«В течение ближайших недель «омикрон» станет доминирующим вариантом на большей территории Европы. А это приведет к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб», - заявила Вуйнович.

По ее словам, «омикрон» обнаружен уже в 38 из 53 государств - членов ВОЗ в Европейском регионе. Он стал доминирующим в нескольких странах, в том числе в Дании, Португалии и Великобритании. У 89% заболевших наблюдались обычные симптомы, характерные для COVID-19: кашель, боль в горле и повышенная температура.