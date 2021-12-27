Талибы упразднили два министерства и Независимую избирательную комиссию Афганистана

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CentralAsia (CA) - Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» объявило об упразднении Министерства по парламентским делам и Министерства по вопросам мира, передает Deutsche Welle.

Талибы также распустили в Афганистане Независимую избирательную комиссию (НИК), действовавшую при прежнем режиме, а также Комиссию по избирательным жалобам. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правительства Афганистана Билал Карими. Он назвал комиссии ненужными институтами в нынешней структуре правительства в Афганистане.

Комиссии были уполномочены проводить и контролировать выборы в стране, включая президентские, парламентские выборы и выборы в провинциальные советы. Карими сказал, что правительство может возродить эти комиссии в будущем, если в них возникнет необходимость, сообщает издание.

Отмечается, что ликвидация комиссий и министерств Афганистана - последняя замена, произведенная талибами с момента захвата ими власти в стране. В сентябре талибы заменили министерство по делам женщин на министерство добродетели и порока, которое использовалось группировкой с 1996 по 2001 год для обеспечения соблюдения своей интерпретации законов шариата, включая строгий дресс-код, публичные казни и порку.

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки, один из главных руководителей «Талибана», ранее заявлял, что группировка изменила свои взгляды и «добилась прогресса в управлении и в политике».