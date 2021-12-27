Внешний долг Узбекистана увеличился на 11% и достиг $37,6 млрд

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 1 октября 2021 года внешний долг Узбекистана составил $37,6 млрд, увеличившись на 11%, или $3,7 млрд по сравнению с началом года ($33,8 млрд на 1 января). Об этом говорится в отчете Центробанка РУз о платёжном балансе и внешнем долге Узбекистана за 9 месяцев текущего года.

По данным финансового регулятора, по сравнению с началом года государственный внешний долг Узбекистана увеличился на 7% или $1,5 млрд и составил $22,9 млрд. Негосударственный внешний долг увеличился на 18% или $2,2 млрд, и достиг $14,7 млрд.

На конец отчетного периода активы страны в иностранной валюте составили $68,3 млрд, а объем внешних обязательств — $51,4 млрд. При этом, чистая инвестиционная позиция Узбекистана с начала года уменьшилась на 17% или на $3,4 млрд, и по состоянию на 1 октября текущего года составила $16,9 млрд.