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В Казахстане за сутки выявлено 342 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 65;

- Карагандинская область — 51;

- Акмолинская область — 48;

- Павлодарская область — 44;

- город Алматы — 41;

- Северо-Казахстанская область — 35;

- Костанайская область — 17;

- Восточно-Казахстанская область — 12;

- Алматинская область — 10;

- Западно-Казахстанская область — 8;

- город Шымкент — 3;

- Атырауская область — 3;

- Жамбылская область — 2;

- Кызылординская область — 2;

- Туркестанская область — 1.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 986 тыс. 199 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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