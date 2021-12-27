В Казахстане за сутки выявлено 342 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 342 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 65;
- Карагандинская область — 51;
- Акмолинская область — 48;
- Павлодарская область — 44;
- город Алматы — 41;
- Северо-Казахстанская область — 35;
- Костанайская область — 17;
- Восточно-Казахстанская область — 12;
- Алматинская область — 10;
- Западно-Казахстанская область — 8;
- город Шымкент — 3;
- Атырауская область — 3;
- Жамбылская область — 2;
- Кызылординская область — 2;
- Туркестанская область — 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 986 тыс. 199 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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