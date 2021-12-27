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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 5 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки, 25 декабря, от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 5 человек, передает оперативный штаб.

У трех пациентов тест на коронавирус показал положительный результат, у двух — отрицательный.

На 27 декабря лечение от КВИ продолжают получать 17 тыс. 619 человек (15 тыс. 533+ и 2 тыс. 086 КВИ-), из них в стационарах – 2 тыс. 813, на амбулаторном уровне – 14 тыс. 806.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 225;

- в состоянии крайней степени тяжести – 71;

- на аппарате ИВЛ – 53.

Коронавирус в Казахстане
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