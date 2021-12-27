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В Казахстане ожидаются морозы до 32 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 декабря.

Cеверо-западный циклон будет оказывать свое влияние на север, северо-запад и восток страны – пройдет снег, усилится ветер с метелью.

«C вторжением холодных воздушных масс прекратятся осадки и на большей части республики понизится температура, лишь на востоке и юго-востоке сохранится неустойчивая погода», - говорится в сообщении.

Столбики термометров в ночные часы опустятся в северной части республики до -25...-32°C, в центре до -15...-25°C, в южных и восточных регионах до -10...-18°C.

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