По итогам проверок туркменских базаров Сердар Бердымухамедов сообщил, что благодаря отцу в стране обеспечено продуктовое изобилие

CentralAsia (TM) - На заседании кабмина 24 декабря вице-премьер по экономическим, банковским вопросам и международным финансовым организациям Сердар Бердымухамедов отчитался о поездках по регионам, в ходе которых он посетил местные рынки и проверил цены на продукты, сообщает госинформагентство ТДХ.

На заседании кабмина 17 декабря президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил сыну посетить регионы и проинспектировать магазины и рынки, чтобы ознакомиться с ценами на товары. Судя по кадрам гостелевидения, Сердару Бердымухамедову показывали прилавки, полные мяса, куриных окорочков и масла, с ценниками гособразца. Однако никакого изобилия в реальности нет. Независимые СМИ годами сообщают о нехватке в госмагазинах базовых продуктов питания: муки, растительного масла, мяса. Чтобы приобрести продукты по госценам, люди вынуждены с ночи занимать очереди.

Вице-премьер доложил, что изучил ситуацию на рынках, вопросы обеспечения широкого ассортимента товаров и цен на них, провел встречи с товаропроизводителями, сотрудниками сферы торговли, предпринимателями, покупателями и населением, а также провел совещания в администрациях регионов.

По итогам поездок Бердымухамедов-младший пришел к выводу, что «благодаря деятельной поддержке лидера нации», на рынках обеспечивается круглогодичное изобилие продуктов по доступным ценам, на прилавках «превалируют не импортные, а отечественные товары», а покупателям предоставляются услуги по безналичному расчету.

Тем не менее вице-премьер предложил ряд мер для ускорения госпрограмм в сфере сельского хозяйства и импортозамещения.

Как пишет ТДХ, Сердар Бердымухамедов, в частности, предложил усовершенствовать систему снабжения населения отечественной продукцией, увеличить объемы экспортируемых товаров, постоянно мониторить вопросы, связанные с обеспечением продовольственного изобилия, товарного разнообразия и доступности цен, стимулировать товаропроизводителей, а также провести работу по расширению торговых услуг за счет внедрения цифровой системы и налаживания оперативных услуг по доступным ценам.

Какие конкретно шаги предлагается предпринять для осуществления этих идей, не уточняется, но работать над увеличением объемов основных сельскохозяйственных продуктов, поголовья крупного и мелкого рогатого скота, птицы, производства мясомолочной продукции президент поручил курирующему сферу АПК вице-премьер Эсенмырату Оразгелдиеву и вице-премьеру по вопросам торговли Чары Гылыджову.

Оразгелдиев отдельно доложил о том, что рафинированное масло выпускают на семи предприятиях по производству растительного масла при Минсельхозе. Его продают населению через торговые точки.

Сердар Бердымухамедов также сообщил о выплате в полном объеме в период с 15 по 25 декабря зарплат, пенсий, пособий и стипендий за декабрь.

8 декабря корреспонденты «Хроники Туркменистана» сообщили, что работникам ашхабадских государственных и бюджетных организаций не выдали зарплату за ноябрь. Некоторым из них сказали, что во второй половине декабря им планируется выдать сразу две зарплаты и преподнести это как подарок президента перед Новым годом.

В ходе совещания президент неоднократно говорил о том, что «следует обеспечить изобилие товаров и ценовую доступность для покупателей на внутреннем рынке и увеличить объемы экспорта».

По итогам заседания в связи с новогодними праздниками глава государства дал членам правительства следующие поручения:

• Чары Гылыджову поручено с 25 декабря до 1 января организовать на рынках и в магазинах праздничную торговлю промышленными и продовольственными товарами, разрешив снизить цены на некоторые из них до 50%, чтобы люди смогли приобрести подарки для родных и близких и хорошо встретить Новый год;

• генеральному директору Агентства транспорта и коммуникаций Мамметхану Чакыеву – 31 декабря – 1 января организовать бесплатный проезд граждан на городских автобусах;

• вице-премьеру по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедовой – освещать в СМИ акции и рекламы товаров, реализуемых по сниженным ценам;

• Сердару Бердымухамедову – проконтролировать выплату заработной платы по отдельным учреждениям.