Путин назначил медикам удвоенные выплаты по COVID в новогодние праздники

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на 2022 год осуществление выплат медицинским работникам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства распорядился установить медикам и работникам, контактирующим с больными коронавирусом, специальные социальные выплаты в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января.

Президент назначил ответственным за выполнение этих поручений главу правительства Михаила Мишустина. Премьер-министр должен будет доложить Путину об исполнении поручений до 30 декабря.

Изначально в России выплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19, велись помесячно. Однако позднее, в конце сентября прошлого года, Путин согласился на переход к посменной оплате, назвав ее «более социально справедливой». Тогда же Мишустин распорядился представлять стимулирующие выплаты за помощь в борьбе с коронавирусом не только медикам и социальным работникам, но и военнослужащим, в том числе летчикам, занимающимся эвакуацией больных, сотрудникам МЧС, ФСИН и прочим сотрудникам госструктур. В ноябре прошлого года глава правительства продлил эти выплаты до конца 2021-го.

Как пишет РБК, медикам, оказывающим скорую медицинскую помощь больным с COVID-19, выплачивается до 2 тыс. 430 руб. за рабочую смену. Фельдшерам, медсестрам и другим работникам, выполняющим похожие функции, выплата устанавливается в размере 600 руб. за смену. Оказывающие помощь больным в стационарных условиях получают до 3 тыс. 880 руб. за смену. В патологоанатомических бюро врачам платят 3 тыс. 880 руб. за смену, среднему медперсоналу — 2 тыс. 430 руб., младшему — 1 тыс. 215 руб. Водители машин скорой получают по 1 тыс. 215 руб.; члены экипажей воздушных судов санитарной авиации — 1 тыс. 215 руб.; не оказывающие помощь, но контактирующие с больными COVID-19 врачи — 2 тыс. 430 руб.