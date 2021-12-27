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В России за сутки выявлено 23 210 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 23 тыс. 210 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1846 (7,2%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 415 тыс. 230 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 238,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 371 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 389 тыс. 693 человека.

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