В России за сутки от COVID-19 скончались 937 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 937 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 68 и Санкт-Петербурге — 60.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 305 тыс. 155 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,4 млн, из них выздоровели — 9,2 млн, под медицинским наблюдением остается 1 млн 389 тыс. 693 пациента.