В России за сутки от COVID-19 скончались 937 человек
- Азия и мир, общество
- 14:57, 27 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 937 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 68 и Санкт-Петербурге — 60.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 305 тыс. 155 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,4 млн, из них выздоровели — 9,2 млн, под медицинским наблюдением остается 1 млн 389 тыс. 693 пациента.