В Узбекистане предложили сажать водителей на 15 суток за вождение в нетрезвом виде

CentralAsia (UZ) - Глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки масс-медиа Узбекистана Комил Алламжонов предложил сажать на 15 суток за вождение в нетрезвом виде.

«Я предлагаю наказывать водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 15 сутками ареста и лишением водительских прав», - написал Алламжонов в своем Telegram-канале.

По словам Алламжонова, «учитывая, что на дорогах в год в ДТП гибнут тысячи людей, я считаю, что необходимо эту ситуацию объявить вопросом чрезвычайной важности».

В соответствии с действующим законодательством водители, вождение в нетрезвом состоянии влечет лишение права управлять транспортным средством на срок от 1 года и 6 месяцев до 3 лет и наложение штрафа в размере 25 БРВ (1 БРВ=$25).

Человек, который совершил тот же проступок, не имея водительских прав, может быть оштрафован в размере 40 БРВ или приговорен к 15 суткам административного ареста.

K. Алламжонов несколько лет назад основал компанию «Автотест», которая занималась обучением водителей. Подчеркивая закрытие этой компании, К. Алламжонов в октябре этого года утверждал, что подобные фирмы «заняты тем, что делают деньги под видом обучения водителей».