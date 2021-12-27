В Узбекистане предложили сажать водителей на 15 суток за вождение в нетрезвом виде

- Узбекистан, общество
- 15:09, 27 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Глава Попечительского совета Общественного фонда поддержки масс-медиа Узбекистана Комил Алламжонов предложил сажать на 15 суток за вождение в нетрезвом виде.
«Я предлагаю наказывать водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 15 сутками ареста и лишением водительских прав», - написал Алламжонов в своем Telegram-канале.
По словам Алламжонова, «учитывая, что на дорогах в год в ДТП гибнут тысячи людей, я считаю, что необходимо эту ситуацию объявить вопросом чрезвычайной важности».
В соответствии с действующим законодательством водители, вождение в нетрезвом состоянии влечет лишение права управлять транспортным средством на срок от 1 года и 6 месяцев до 3 лет и наложение штрафа в размере 25 БРВ (1 БРВ=$25).
Человек, который совершил тот же проступок, не имея водительских прав, может быть оштрафован в размере 40 БРВ или приговорен к 15 суткам административного ареста.
K. Алламжонов несколько лет назад основал компанию «Автотест», которая занималась обучением водителей. Подчеркивая закрытие этой компании, К. Алламжонов в октябре этого года утверждал, что подобные фирмы «заняты тем, что делают деньги под видом обучения водителей».