В Узбекистане ввели в обращение обновленные купюры номиналом в 50 тысяч и 100 тысяч сумов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 26 декабря в обращение поступили купюры нового образца номиналом в 50 тысяч ($4,6) и 100 тысяч сумов ($9,2).

15 декабря Центробанк РУз анонсировал выпуск новых банкнот номиналом 50 тысяч и 100 тысяч сумов с 22 декабря 2021 года. Однако из-за допущенной ошибки в названии памятника, изображенного на 50-тысячной денежной купюре, выпуск отложили на некоторое время.

27 декабря 2021 года пользователи соцсетей поделились фотографиями обновленных банкнот.

Как отметили в регуляторе, 50- и 100-тысячные купюры образца 2017 и 2019 года соответственно при этом сохраняют свою платежеспособность.