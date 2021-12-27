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Узбекистан проявляет интерес к российскому препарату «МИР-19» от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Препарат "МИР-19" для лечения коронавирусной инфекции может быть использован в Узбекистане в случае убедительных результатов испытания, сообщил заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков.

На прошлой неделе Минздрав России зарегистрировал препарат "МИР-19", разработанный в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Пока лекарство от ковида будут использовать только в стационарах. Новое исследование позволит сделать препарат доступным и в аптеках, то есть для амбулаторных пациентов.

"Если данные полученные со стороны специалистов ФМБА будут убедительными и достоверными, инфекционисты, педиатры, реаниматологи нашей республики тоже обратят внимание на этот препарат", - заявил Отабеков.

Специалисты в Узбекистане следят за всеми разработками в области диагностики, лечения и профилактики коронавируса. Препарат "МИР-19" эффективен в лечении коронавируса в сравнении со стандартной терапией, отметил он.

Как сообщали ранее российские СМИ, ингаляционный препарат "МИР-19" избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека.

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