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Узбекистан запустит единую систему денежных переводов для трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  Правительством Узбекистана одобрено предложение о создании единой системы денежных переводов из-за границы в страну, сообщили в пресс-службе Кабинета министров страны.

Платежная система "Единые трансграничные денежные переводы" будет создана на базе Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана, пояснил собеседник агентства. По его данным, московская "дочка" НБУ - "Азия-Инвест Банк" будет выступать в России одним из расчетных банков по международным переводам.

В рамках создаваемой системы правительство поручило профильным ведомствам разработать кредитный проект для покрытия расходов на трудоустройство граждан Узбекистана, работающих в РФ.

Согласно данным ЦБ Узбекистана, объём трансграничных переводов физических лиц в Узбекистан за 2020 год составил $6,03 млрд, увеличившись по сравнению с 2019 годом на $17,4 млн. При этом переводы из России уменьшились с $5,07 млрд до $4,81 млрд. Регулятор ожидает, что в 2021 году общий объем зарубежных трансфертов вырастет более чем на треть - почти до $8 млрд.

По официальным данным, на начало 22021 года на заработках за пределами Узбекистана находились более 1,6 млн человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,2 миллиона - в РФ.

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