В Узбекистане «Женщине года» вручили новый автомобиль Chevrolet Gentra

- Узбекистан, общество
- 15:38, 27 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Женщине-фермеру из Каракалпакстана Палзаде Салиевой вручили подарок президента - автомобиль Chevrolet Gentra, сообщает пресс-служба Сената.
Председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе выиграла гран-при конкурса "Женщина года" и стала обладательницей машины.
Палзада Салиева не только руководит процессом, но и принимает непосредственное участие в сборе урожая. Женщина ведет активную жизнь - она следит за всем хозяйством и сама с легкостью управляет трактором, отметили в пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Тройка лучших участниц конкурса распределилась следующим образом:
1 место получила Махзуна Насриддинова, заведующая кафедрой оториноларингологии №2 Самаркандского государственного медицинского института. Ей присуждена денежная премия в размере 20 млн сумов ($1850).
2 место заняла начальник отдела по вопросам женщин УВД Бухарской области подполковник Дилфуза Шаропова.
3 место получила директор производственного кооператива «Мевазор-Саодат» Шахрисабзского района Саодат Низомова.
Серебряному и бронзовому призерам вручено денежное вознаграждение в размере 10 млн сумов ($925).