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В Узбекистане «Женщине года» вручили новый автомобиль Chevrolet Gentra

CentralAsia (UZ) -  Женщине-фермеру из Каракалпакстана Палзаде Салиевой вручили подарок президента - автомобиль Chevrolet Gentra, сообщает пресс-служба Сената.

Председатель фермерского хозяйства "Орзу", расположенного в Кегейлинском районе выиграла гран-при конкурса "Женщина года" и стала обладательницей машины.

Палзада Салиева не только руководит процессом, но и принимает непосредственное участие в сборе урожая. Женщина ведет активную жизнь - она следит за всем хозяйством и сама с легкостью управляет трактором, отметили в пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Тройка лучших участниц конкурса распределилась следующим образом:

1 место получила Махзуна Насриддинова, заведующая кафедрой оториноларингологии №2 Самаркандского государственного медицинского института. Ей присуждена денежная премия в размере 20 млн сумов ($1850).

2 место заняла начальник отдела по вопросам женщин УВД Бухарской области подполковник Дилфуза Шаропова.

3 место получила директор производственного кооператива «Мевазор-Саодат» Шахрисабзского района Саодат Низомова.

Серебряному и бронзовому призерам вручено денежное вознаграждение в размере 10 млн сумов ($925).

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