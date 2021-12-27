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Узбекистан и Таджикистан обсудили вопросы демаркации границы

CentralAsia (TJ) -  Делегации Совместной демаркационной комиссии Таджикистана и Узбекистана провели ряд очередных встреч, сообщает Министерство иностранных дел республики. Переговоры проходили с 20 по 25 декабря 2021 года в Душанбе.

"В ходе переговоров подведены итоги топографо-геодезических, аэрофотосъемочных и демаркационных работ за 2021-й", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РТ.

Также стороны смогли согласовать план-график встреч на 2022-й. Первую встречу в новом году планируют провести на территории Узбекистана.

Протяженность таджикско-узбекской границы составляет более 1,3 тыс. километров.

Ранее Эмомали Рахмон внес на рассмотрение в парламент страны соглашения с Узбекистаном, подписанные в июне 2021-го в ходе визита главы республики Шавката Мирзиёева в Душанбе.

Среди них - таджикско-узбекское соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны, договоры по использованию воздушного пространства и аэродромов в чрезвычайных ситуациях и соглашение о сотрудничестве в области военной разведки.

Ожидается, что эти документы будут одобрены на следующем совещании.

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