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Сеул передал МЧС Узбекистана спецавтомобили пожарной и медицинской техники

CentralAsia (UZ) -  В Сеуле состоялась официальная церемония передачи на безвозмездной основе для нужд Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана 8 единиц специальной автомобильной пожарной и медицинской техники, а также защитной экипировки и оборудования, сообщает ИА «Дунё».

В церемонии приняли участие представители посольства РУз в Сеуле, Национальной пожарной службы Республики Корея, Корейско-узбекской бизнес-ассоциации и Корейской ассоциации пожарной безопасности.

Доставка указанной техники и имущества в Узбекистан планируется в начале 2022 года. Помимо передачи техники, южнокорейская сторона также планирует организовать учебные курсы по эксплуатации данной техники как на территории Узбекистана, так и в Южной Корее.

В настоящее время с южнокорейской стороной прорабатывается вопрос реализации инвестиционного проекта по строительству учебного комплекса пожарной безопасности в Ташкентской области. Кроме того, планируется активизация сотрудничества в сфере подготовки и переподготовки кадров, в том числе обучение специалистов МЧС Узбекистана образовательных учреждениях пожарной подготовки Южной Кореи.

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