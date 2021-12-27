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В Узбекистане более 9 тысяч детей получат новогодние подарки от президента

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 29-30 декабря детям-сиротам во время мероприятий «Президентской ёлки», проводимых по всей республике, вручат более 9 тысяч подарков.

В Узбекистане по ежегодной традиции по всей республике пройдет акция «Президентская ёлка», во время которой будут вручены подарки детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам домов милосердия, детям, чьи родители погибли, защищая Родину.

Подарок для детей в возрасте до 12 лет включает в себя 21 наименование, в том числе сладости, школьные принадлежности и детскую энциклопедию. 980 детей старше 12 лет также получат в подарок планшет.

Всего в этом году получат подарки от имени президента 9070 детей.

«Подарок президента» будет доставлен в 10 регионов страны Uzbekistan Airways, а в Сырдарьинскую, Джизакскую и Ташкентскую области автомобильным транспортом.

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