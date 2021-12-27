Президент Узбекистана принял грамоты у ряда вновь назначенных послов

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 27 декабря состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот вновь назначенными в Узбекистан зарубежными послами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Латвийской Республики Рейниса Трокши, Венгрии Дьюлы Ковача, Французской Республики Орелии Бушез и Королевства Саудовская Аравия Юсуфа аль-Утайби.

Глава государства поздравил вновь назначенных послов с началом дипломатической миссии в стране, сообщила пресс-служба президента.

Лидер Узбекистана отдельно остановился на перспективах полномасштабного и долгосрочного сотрудничества со странами, которые представляют вновь назначенные послы.

В завершение церемонии вручения верительных грамот президент Узбекистана пожелал главам дипломатических представительств зарубежных стран больших успехов в выполнении их ответственной и почетной миссии по укреплению уз дружбы и многопланового сотрудничества с Республикой Узбекистан.

Дипломаты выразили благодарность за теплый прием, созданные условия для их продуктивной деятельности, а также отметили, что направят все свои силы, знания и профессиональный опыт на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей.