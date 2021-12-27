Узбекистан и Россия обсудили позиции по ситуации в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Россия и Узбекистан выступают с близких позиций по урегулированию ситуации в Афганистане, заявил в понедельник посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

«Наши страны занимают близкие позиции в деле урегулирования афганского конфликта», - сказал посол на заключительной в 2021 году пресс-конференции. Он отметил, что в настоящее время «на первый план в Афганистане выходят вопросы гуманитарного характера, постконфликтного восстановления страны и рисков усугубления миграционной обстановки в регионе».

Глава российского диппредставительства также обратил внимание на то, что в Афганистане не прекращают свою деятельность ИГ и другие террористические группировки, остро стоит проблема производства и контрабанды наркотиков. «В этой связи очень важны регулярные контакты по линии обороны РФ, а также российские военные учения в Сурхандарьинской и Самаркандской области республики», - добавил Мальгинов.