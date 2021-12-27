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Узбекистан и Россия разрабатывают соглашение по борьбе с инфекциями

CentralAsia (UZ) -  Власти России и Узбекистана прорабатывают межправительственное соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия, заявил журналистам в понедельник посол РФ в республике Олег Мальгинов.

"Прорабатывается возможность заключения межправсоглашения по сотрудничеству в области санитарно-эпидемиологического благополучия и реагированию на вспышки инфекционных заболеваний", - сказал Мальгинов на пресс-конференции в дипмиссии.

Посол отметил, что в период пандемии коронавируса особую актуальность приобретает сотрудничество в сфере здравоохранения и обеспечения биобезопасности. Мальгинов сообщил, что по линии Роспотребнадзора в 2022 году намечен ряд совместных проектов по изучению вариаций штаммов коронавируса, циркулирующих на территории Узбекистана, а также особенностей формирования коллективного иммунитета.

Дипломат напомнил, что бригады российских врачей в 2021 году продолжали оказывать коллегам из Узбекистана помощь в лечении пациентов с COVID-19.

Ранее Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Узбекистана сообщала, что привлекла специалистов Роспотребнадзора для создания биолаборатории с третьим классом безопасности (стандарт BSL-3). В конце ноября в ходе визита в Узбекистан главы Роспотребнадзора Анны Поповой стороны договорились о расширении обмена опытом и проведении совместного анализа данных, полученных в ходе изучения генома коронавируса.

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