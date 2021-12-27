Жители Узбекистана завезли свыше 23 тыс. иномарок на $0,5 млрд

- Узбекистан, общество
- 20:40, 27 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане жители за 11 месяцев этого года завезли из–за рубежа 23155 иномарок на 502 млн долларов США, говорится в сообщении Госкомстата РУз.
Объемы импорта снизились на 179 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом узбекистанцы завозили автомобили из 25 стран, из которых лидирующие позиции заняли:
Китай – 6963
Южная Корея – 5630
Россия – 4167
Казахстан – 3731
Польша – 1204
США – 479
Литва – 427
Таиланд – 250
Германия – 103
Япония – 88
Как сообщалось ранее, в страну было завезено 689 электромобилей. Их импорт, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в семь раз.