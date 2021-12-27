экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Жители Узбекистана завезли свыше 23 тыс. иномарок на $0,5 млрд

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане жители за 11 месяцев этого года завезли из–за рубежа 23155 иномарок на 502 млн долларов США, говорится в сообщении Госкомстата РУз.

Объемы импорта снизились на 179 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом узбекистанцы завозили автомобили из 25 стран, из которых лидирующие позиции заняли:

Китай – 6963

Южная Корея – 5630

Россия – 4167

Казахстан – 3731

Польша – 1204

США – 479

Литва – 427

Таиланд – 250

Германия – 103

Япония – 88

Как сообщалось ранее, в страну было завезено 689 электромобилей. Их импорт, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в семь раз.

print
  • Узбекистан проявляет интерес к российскому препарату «МИР-19» от коронавируса
  • Какова ситуация Монголии в 2022 году?
  • Сеул передал МЧС Узбекистана спецавтомобили пожарной и медицинской техники


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com