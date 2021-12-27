Жители Узбекистана завезли свыше 23 тыс. иномарок на $0,5 млрд

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане жители за 11 месяцев этого года завезли из–за рубежа 23155 иномарок на 502 млн долларов США, говорится в сообщении Госкомстата РУз.

Объемы импорта снизились на 179 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом узбекистанцы завозили автомобили из 25 стран, из которых лидирующие позиции заняли:

Китай – 6963

Южная Корея – 5630

Россия – 4167

Казахстан – 3731

Польша – 1204

США – 479

Литва – 427

Таиланд – 250

Германия – 103

Япония – 88

Как сообщалось ранее, в страну было завезено 689 электромобилей. Их импорт, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в семь раз.