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Назарбаев прилетел в Санкт-Петербург

CentralAsia (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург, Россия. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Кроме того, ожидается, что в Петербург прибудет президент Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев и Токаев примут участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что очень рассчитывает на приезд Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на традиционную неформальную встречу

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