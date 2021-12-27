Назарбаев прилетел в Санкт-Петербург

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург, Россия. Об этом сообщил советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г.Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ pic.twitter.com/o1Rle1ErtV — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) December 27, 2021

Кроме того, ожидается, что в Петербург прибудет президент Касым-Жомарт Токаев.

Назарбаев и Токаев примут участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что очень рассчитывает на приезд Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева на традиционную неформальную встречу

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