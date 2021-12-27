Путин помог семье мальчика, мечтавшего о гитаре, решить квартирный вопрос

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин помог с жильем семье мальчика, чью мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщается на сайте Кремля.

14-летний Марк Кобленев из Подмосковья хотел получить на Новый год гитару. Когда президент общался с его мамой Надеждой, выяснилось, что они с сыном живут у друзей — многодетной семьи. Путин пообещал поговорить с главой региона, чтобы помочь и мальчику с мамой, и тем, кто их приютил.

В понедельник президент позвонил Марку и Надежде уже в новую квартиру.

Путин сначала поговорил с ребенком, спросил про музыкальные уроки.

«Гитару получил? Тебе нужно же будет заниматься... Подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Переезжайте. Вам понравилась квартира? Вы переехали уже? А… уже переехали», — начал разговор президент.

Марк пообещал, что научится играть на гитаре и исполнит президенту песню.

«Мне? Спасибо. А какую?» — поинтересовался Путин.

Марк, который уже рассказывал, что любит творчество Владимира Высоцкого, пообещал выучить песню «Высота».

Путин поблагодарил мальчика и пожелал ему больших достижений и в музыке, и в жизни, а затем попросил передать трубку маме.

У нее президент поинтересовался, все ли в порядке, будет ли сын заниматься музыкой, и, получив утвердительные ответы, поздравил семью с наступающим Новым годом.

Кроме того, глава государства помог и многодетной семье, которая приютила Марка и его маму.

«Все в порядке у вас? А что вы отказывались от дома? Да ладно. Как это недостойны? У вас шесть детей и семь еще будет, бог даст... Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, и они должны приумножаться. Будем считать, что так это и происходит», — сказал президент.

Всероссийская акция «Елка желаний» в этом году прошла с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнять желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.