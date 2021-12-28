История династии Юань впервые показана в монгольском фильме «Принцесса Хутулун»

CentralAsia (MNG) - Монгольский фильм «Принцесса Хутулун в поисках Золотой Сутры», совместный проект производства «Шуудэр» и телекомпании Voo, вышел в прокат с 3 декабря.

Особенный сюжетный фильм, впервые демонстрирующий династию Юань, основан на историческом романе «Хотол Цагаан Гундж», написанном писателем Б. Шуудэрцэцэг. Фильм «Принцесса Хутулун» — это эпическое военное произведение, изображающее трудный путь к возвращению Золотой Сутры, идола Хайду-хана, засаду и атаки врага, могущественных героев, волшебный мир и серебрянорогого оленя и так далее.

Подготовка кинопроекта «Принцесса Хутулун» велась в 2015-2020 годах, а съемки проходили в течение последних трех сезонов, начиная с лета прошлого года, на девяти локациях в четырех аймаках.

Актриса и модель М. Цэрэндолгор, выпускница Российского института театрального искусства в Москве, сыграла главную героиню фильма принцессу Хутулун, жившую во времена династии Юань, а актер Б. Баттогтох исполнил роль ее любимого человека Абатая.

Авторы фильма — Б. Шуудэрцэцэг, Д.Болдхуяг, режиссер — С.Баасанжаргал, оператор — Г.Бат-Ирээдуй, художник-постановщик — Н.Баджаргал, оператор боевых искусств — Лаки, постановщик боевых искусств — Аска, гример — Б.Эрдэнэчимэг, операторы дрона — П.Долгион и Б.Энхтөр.

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