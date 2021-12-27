Ученые назвали самый ранний симптом омикрон-штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - Беспричинно хриплый голос может сигнализировать о заражении омикрон-штаммом коронавируса, пишет британская газета The Sun со ссылкой на генерального директора крупнейшей частной медицинской страховой компании в Южной Африке Discovery Health Райна Роуча.

По словам специалиста, этот симптом может появиться еще до того, как пациент почувствует первые признаки заболевания. В большинстве случаев хрипота сопровождается першением, а не болью в горле, которая характерна для варианта «дельта».

К признакам инфицирования «омикроном» также относятся заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в пояснице.

Британские исследования показывают, что «омикрон»-штамм мягче, чем другие штаммы, при этом риск госпитализации на 50–70% ниже, чем у «дельты».

По словам ученого, бустерная инъекция - лучшая защита от «омикрона», согласно предварительным данным, она повышает эффективность до 75%.

Исполнительный директор UKHSA доктор Дженни Харрис сказала: «Мы еще раз призываем всех, сделать бустерную прививку. Это лучшая защита, которую мы имеем против этого нового, очень распространяемого варианта».

Ранее боль в пояснице и першение в горле не регистрировались как симптомы других вариантов COVID.

В исследовании говорится, что ранними признаками «омикрона» также являются:

- Насморк / заложенность носа

- Головная боль

- Усталость

- Чихание

- Ночная потливость

- Ломота в теле

Приложение ZOE Covid Symptom Study показало, что боль в горле является одним из наиболее часто регистрируемых симптомов как у вакцинированных, так и у невакцинированных людей.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.