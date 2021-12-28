Власти Улан-Батора борются с коррупцией и поддерживают бизнес

CentralAsia (MNG) - Сумъяабазар Долгорсурэн, губернатор столицы и мэр Улан-Батора, подписал решение о разрешении 74 видов торговли и услуг, которые могут осуществляться свободно на основании их регистрации, начиная с 1 января 2022 года, в соответствии с законами, стандартами и требованиями столицы.

74 вида торговли и услуг, которые могут осуществляться без разрешений, при условии, что они зарегистрированы в налоговом органе и соответствуют установленным стандартам.

В прошлом было создано много разрешений, которые не регулировались законом, а регулировались указами, постановлениями и правилами. С увеличением количества разрешений и требований способность граждан управлять бизнесом стала более сложной, что привело к усилению зависимости доходов от государства. Это было одной из основных причин увеличения государственной бюрократии и увеличения риска коррупции и неправомерных действий государственных служащих.

Власть столицы принимает активные меры по предотвращению преступлений со стороны госслужащих по борьбе с коррупцией

Граждане и юридические лица, занимающиеся торговлей, производством и услугами, подают от 7 до 12 видов документов для получения разрешений/лицензий. Учитывая общее количество юридических лиц, это составляет около 168 000 документов, которые необходимо подать. Это означает, что 168 000 подписей должны быть подписаны соответствующими органами, что создает риск коррупции со стороны подписывающих лиц. С решением губернатора отменить эти подписи, гражданам больше не нужно льстить кому-то или ждать подписей, чтобы вести свой бизнес.

Снижение цены

Это решение не только снизит риск коррупции и неправомерных действий государственных должностных лиц, но также значительно снизит стоимость получения/подачи документов. Согласно опросам, 42 миллиона тугриков ($ 14,1 тыс.) потрачено на канцелярские товары, 149 миллионов тугриков ($ 52,3 тыс.) — на транспорт, что означает, что в общей сложности 191 миллион тугриков ($ 67,0 тыс.) потрачено на документацию. Кроме того, частные лица и предприятия, желающие открыть свой бизнес, тратят 41 994 000 тугриков ($ 14,7 тыс.) в год на копирование документов, а еще 149 312 000 тугриков ($ 52,4 тыс.) тратится на транспорт. Таким образом, исключаются расходы на посещение пяти различных государственных учреждений для получения контрактов, разрешений и другой документации, связанной с посещениями. Существуют и другие неучтенные расходы, такие как питание, напитки и т.д.

Это сэкономит время

Помимо снижения затрат и рисков, это также сэкономит время. Гражданам и организациям больше не нужно будет получать документы из трех государственных органов. Например, в прошлом гражданам необходимо было дважды посетить Управление полиции столицы, Офис губернатора округа, Управление по чрезвычайным ситуациям столицы, а также районную налоговую инспекцию и ландшафтную компанию хотя бы один раз. Одно посещение этих агентств и компаний занимает 3 часа в пути. В целом на подписание договора на работу в столице гражданин тратит около суток. Из этого мы видим, что ранее частные лица и коммерческие предприятия тратили в общей сложности 447 936 часов неэффективно.

Положительное влияние на стресс и заторы на дорогах

Косвенные последствия этого решения для граждан включают снижение уровня стресса, меньшее время, затрачиваемое на поездки для получения/подачи документов, что снижает загруженность дорог.

Власть столицы поддерживает бизнес

Эти решения и изменения, которые имеют значительное положительное влияние на бизнес, являются четким свидетельством того, что власти города Улан-Батор поддерживают бизнес. Устранение таких нормативных барьеров и препятствий для ведения бизнеса закладывает основу для восстановления экономики в столице.

Разрешения, регулируемые законом, не отозваны

Решение об отмене 74 разрешительных документов и документов, требуемых столицей, не означает, что кто угодно может что угодно. Чтобы прояснить этот момент, в соответствии с Законом о лицензировании бизнеса, Законом о строительстве, Законом о земле и Законом о дорогах все еще требуется около 70 разрешений/лицензий в девяти областях. Например, требование о наличии лицензий/разрешений на продажу алкоголя и табака остается в силе. Это связано с тем, что решение об отзыве этих лицензий/разрешений, которые регулируются законом, принимается парламентом. Однако городские власти активно работают над тем, чтобы процесс подачи и утверждения и требования к этим лицензиям/разрешениям были прозрачными и простыми.

Кроме того, власти работают над устранением различных препятствий, связанных с продлением этих лицензий/разрешений после их получения.

Обязанности коммерческих предприятий

Следуя этому решению, которое направлено на возрождение экономики и создание новой культуры в обществе, есть вероятность, что оно может привести к некоторым негативным негативным последствиям. Например, это решение может иметь неблагоприятные последствия для общественных интересов и может побуждать их к неэтичным действиям. Однако, наряду с предоставлением более свободного доступа к ведению бизнеса, требуется более высокий уровень ответственности и подотчетности. Например, при открытии ресторана владельцы бизнеса обязаны обеспечить соответствие окружающей среды всем требованиям, таким как вентиляция, освещение, гигиена и т. Д. Ночные клубы должны соответствовать требованиям вентиляции и безопасности. Если такие требования не выполняются, соответствующие инспекционные органы обеспечат принятие необходимых мер. Это связано с тем, что важно гарантировать, что, пока предприятия работают и получают доход, они не должны отрицательно влиять на интересы потребителей. Таким образом, в дальнейшем важно обеспечить среду, в которой предприятия могут работать без ненужного давления или требований, и чтобы они сохраняли высокий уровень ответственности.

Ответственность граждан

С другой стороны, граждане должны делать ответственный выбор. Они должны спросить себя, являются ли выбранные ими услуги/продукты высококачественными и соответствуют ли они соответствующим гигиеническим требованиям. Граждане должны будут стать более ответственными за свой выбор. Это позволит естественным образом вытеснить с рынка предприятия с некачественными услугами и плохими продуктами, что обеспечит наличие конкурентного рынка, на котором предприятия постоянно улучшают свои товары и услуги. Низкое качество услуг и продуктов существовало из-за надзора со стороны проверяющих органов с конфликтующими интересами, проводящих проверки от имени граждан, в дополнение к тому, что они делали неверный выбор. Теперь у граждан будет возможность решать, выживут ли услуги/продукты на рынке в будущем. Это новая культура в обществе, которую должны принять все граждане.

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