Монгольская кампания «Новый кооператив» стартует в следующем году

CentralAsia (MNG) - 24 декабря Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ принял участие в VII Национальном форуме кооперативов, организованном в рамках 100-летия развития кооперативов в Монголии.

Первый кооператив в Монголии, насчитывающий 116 членов, был основан под названием «Народный кооператив взаимопомощи», а сегодня в общей сложности 4468 кооперативов с 234 633 членами на сумму 49,6 млрд.тугриков (примерно $ 17,5 млн) вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие Монголии.

Поздравляя кооперативы, сыгравшие особую роль в экономическом развитии страны, по случаю 100-летия развития кооперативов в Монголии, Л. Оюун-Эрдэнэ объявил, что правительство Монголии запустит кампанию «Новый кооператив». по всей стране в 2022 году, обогащая кооперативы новым содержанием для современного развития.

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