Монгольские родители ищут новые способы уберечь своих детей от смартфонов. Видео

CentralAsia (MNG) - Пандемия продолжает влиять на все аспекты жизни, особенно на детей, которые не посещали классную школу почти два года и начали учиться в Интернете.

Раньше зимние каникулы школьников длились около месяца, но в этом году они взяли двухмесячные каникулы из-за коронавируса.

Что беспокоит родителей во время каникул, особенно с учетом того, что большинство детей пристрастились к смартфонам, так это то, что они сталкиваются с проблемой, требующей быстрого решения специалистами, чтобы искать новые способы повышения продуктивности учащихся во время каникул вдали от электронных устройств.

Во многих странах мира использование смартфонов ограничивается школьной средой. Например, в городе Кария, префектура Айти, Япония, всем учащимся начальных и средних школ запрещено пользоваться смартфонами после 21:00. Помимо обычных школьных издевательств в Японии, городской совет принял решение, основываясь на концентрации и состоянии здоровья школьников. В городе родителям будет запрещено пользоваться мобильными телефонами своих детей до 21:00, и им придется отключать устройства, подключенные к Интернету.

Нью-Йорк, интеллектуальный центр, в котором обучается более 1,1 миллиона студентов по всему миру, запретил использование мобильных телефонов в школах. Совсем недавно в американских городах Вирджиния и Мэриленд ввели запрет на использование смартфонов в школах.

В испанской провинции Кастилия-Ла-Манча с ноября запрещено использование мобильных телефонов в школах.

«Будем соблюдать правила ограничения использования смартфонов дома. Научимся ограничивать использование смартфонов дома, и в школьной среде», - говорят монгольские родители.

фото: maamuu.mn

видео: A24 News Agency

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