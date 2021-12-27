Первая страна в Азии одобрила COVID-таблетки от Pfizer

CentralAsia (CA) - Южная Корея первой в Азии одобрила экстренное использование таблеток от коронавируса COVID-19 американской компании Pfizer, передает Reuters.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи провело заседание группы экспертов, которые пришли к выводу, что препарат «Паксловид» следует использовать для лечения коронавируса.

Согласно выводам ведомства, первоначальные данные испытаний препарата показали, что он значительно снижает риск госпитализации и летального исхода у пациентов, у которых есть риск перенести заболевание в тяжелой форме. Paxlovid будут применять для лечения больных старше 12 лет.

«Паксловид» стал первым разрешенным в Южной Корее препаратом в виде таблеток для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у пациентов из групп риска. Результаты испытаний корейского регулятора показали, что таблетки снижают риск госпитализации или смерти на 88 процентов.

На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на использование «Паксловида» в экстренных случаях. Это первое разрешенное лекарство в США от коронавируса в виде таблетки. Все другие лекарства, получившие к настоящему моменту разрешение, требуют внутривенного введения или инъекции.