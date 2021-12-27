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В столице Ирака проходят массовые протесты из-за итогов выборов. Видео

CentralAsia (CA) -  «Зеленая зона» столицы Ирака города Багдада охвачена протестами на фоне ожидаемого оглашения результатов парламентских выборов, сообщает агентство Albawaba.

Сотни протестующих собрались возле «зеленой зоны» в Багдаде, где расположены иностранные и правительственные объекты, чтобы осудить результаты парламентских выборов в Ираке, состоявшихся 10 октября.

Протестующие несли транспаранты, призывающие вернуть их якобы украденные голоса в ходе предполагаемого мошенничества на выборах. По данным местных СМИ, демонстранты перекрыли несколько дорог, также сообщается, что все дороги, ведущие к «зеленой зоне», были заблокированы силами безопасности.

Сообщается, что перед воротами здания иракского правительства происходят незначительные столкновения между протестующими и иракскими силами. По словам очевидцев, также можно различить американский вертолет, зависший над «зеленой зоной».

Парламентские выборы в Ираке прошли в воскресенье, 10 октября, на фоне затяжного политического и экономического кризиса в стране. Итоги голосования опубликованы на официальных сайтах комиссии и находятся в свободном доступе. Глава Высшей избирательной комиссии Аднан Джелил напомнил, что итоги выборов останутся неофициальными до тех пор, пока не будут утверждены.

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