В столице Ирака проходят массовые протесты из-за итогов выборов. Видео

CentralAsia (CA) - «Зеленая зона» столицы Ирака города Багдада охвачена протестами на фоне ожидаемого оглашения результатов парламентских выборов, сообщает агентство Albawaba.

Сотни протестующих собрались возле «зеленой зоны» в Багдаде, где расположены иностранные и правительственные объекты, чтобы осудить результаты парламентских выборов в Ираке, состоявшихся 10 октября.

? Massive protests in Baghdad right now as demonstrators gather outside the Green Zone carrying banners calling for the return of their stolen votes due to electoral fraud. pic.twitter.com/xrg6gTMhGI

Протестующие несли транспаранты, призывающие вернуть их якобы украденные голоса в ходе предполагаемого мошенничества на выборах. По данным местных СМИ, демонстранты перекрыли несколько дорог, также сообщается, что все дороги, ведущие к «зеленой зоне», были заблокированы силами безопасности.

Report says all roads leading up to center of #Iraqi capital i.e Green Zone have been blockaded by security Forces. Minor clashes taking place in front of the Green Zone Gate, between protestors & #iraq forces. US Helicopter movement over the Green zone,#Baghdad pic.twitter.com/nVXREz2SPZ