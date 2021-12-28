Монголка завоевала Кубок мира OMC Hairworld World Championship в стиле «боди-арт». Фото

CentralAsia (MNG) - Кубок мира визажистов и парикмахеров OMC Hairworld — крупнейший конкурс красоты в мире. OMC был основан в 1946 году пятью странами во Франции с целью объединить парикмахеров со всего мира и поднять их профессиональную компетентность, узнаваемость и имидж до высочайших стандартов.

Сегодня OMC — это крупнейшая в мире организация парикмахерских и салонов красоты, насчитывающая более 60 стран-членов и 1 000 000 владельцев салонов.

Художник из студии Tsegiina Make Up Studio Л. Чимэддулам победила в категории боди-арта на чемпионате мира OMC Hairworld World Championship.

В соревновании OMC Hairworld приняло участие более 30 человек из Монголии, а команда страны выиграла чемпионат европейской зоны.

Кроме того, Л. Чимэддулам и Л. Цэрэндулам выиграли пять золотых Кубок в четырех соревнованиях на чемпионате Global Vega Beauty Championship, проходившем в Лас-Вегасе, США. Они сестры и завоевали золотые кубки в фэнтези, свадьбе, бодибилдинге и неоновом макияже.

Соревнование проводилось онлайн из-за пандемии, в нем приняли участие более 4700 участников из 26 команд из 45 стран.

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