За сутки в Монголии зарегистрировано 157 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 389 тыс. 857.

Из новых случаев 93 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 62 были выявлены в регионах страны, и 2 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 694 пациента находятся в легком, 898 — в тяжелом, 211 — в критическом и 29 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 1 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 983.

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