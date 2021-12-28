Путин назвал военную базу в Таджикистане важным элементом безопасности

CentralAsia (TJ) - Российская военная база в Таджикистане — один из значимых элементов безопасности в регионе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Военная база, которую мы с вами создали в свое время, она все-таки развивается, она является одним из значимых элементов безопасности в регионе. Знаю, что вы тоже в контакте постоянно с нашими военными, контролируете ситуацию, помогаете нашим военным там, для того чтобы они жили в нормальных условиях. Будем работать и дальше по этому направлению», — сказал Путин.

Он добавил, что ситуация на границе с Афганистаном «вызывает тревогу и озабоченность». Однако идет работа по линии укрепления обороноспособности Таджикистана, в соответствии с договоренностями Россия провела необходимые поставки вооружения и техники, «чтобы Таджикистан мог эффективно противодействовать любым угрозам, которые исходят извне», отметил президент.

Российская 201-я военная база в Таджикистане считается крупнейшей за пределами России. Она находится в Душанбе и Бохтаре. Там дислоцируются разведка, войска радиационной, химической и биологической защиты, а также связи. На базе располагаются мотострелковые, танковые, артиллерийские и противовоздушные подразделения (ПВО).

6 декабря российская база в Таджикистане получила 30 танков Т-72Б3М с новой двигательной установкой, комплексом защиты, системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом с тепловизором «Сосна-У». Зенитное подразделение базы также получило всепогодные ракетные комплексы «Верба» и противотанковые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки «Корд», автоматы АК-12 и реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности.

Тогда же российские военные отработали на базе воздушный удар условного противника на ракетном комплексе С-300ПС.

В этом году Россия ускорила поставки вооружения в страны Центральной Азии, в том числе Таджикистан. Это было связано с обострением обстановки в регионе и необходимостью отработки реагирования на террористические угрозы, объяснял глава Генштаба Валерий Герасимов. В августе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия задействует базу в Таджикистане в случае агрессии Афганистана, в котором власть захватила террористическая группировка «Талибан».

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