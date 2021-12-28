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Шавкат Мирзиеев посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург

CentralAsia (UZ) -  28 декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в повестку дня мероприятия, проводимого по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина, включены актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ.

Предусматривается, что лидеры стран содружества подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по приоритетным направлениям дальнейшего взаимодействия.

В мероприятии примут участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку личной встречи президентов стран СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге.

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