Узбекистан импортировал рекордное количество картофеля - более 516 тысяч тонн

CentralAsia (UZ) - Узбекистан с 1 января по 20 декабря 2021 года импортировал 516,2 тысячи тонн картофеля. Это на 23 процента выше, чем весь импорт в 2020 году.

Как сообщило Министерство экономического развития и сокращения бедности республики, только за период с 1 по 20 декабря этого года Узбекистан импортировал 60,4 тыс. тонн картофеля. К примеру, в 2016 году Узбекистан импортировал всего лишь 50 тысяч тонн картофеля.

Минсельхоз республики сообщил, что в 2022 году планируется увеличить площади посадки картофеля на 122 тысячи гектаров. Это на 40 процентов больше, чем в 2021 году.

По данным Агентства по карантину и защите растений Узбекистана, в этом году страна импортировала картофель в основном из России, Казахстана, Пакистана, Ирана и Кыргызстана.

Агентство также сообщало, что с 25 сентября систематически фиксируются случаи заражения картофельной продукции, импортируемой из Ирана и Пакистана, бледной и золотистой нематодами (круглыми червями), которые считаются особо опасными карантинными вредителями для Узбекистана и угрожают урожаю картофеля и бахчевых культур.

Сообщалось, что в рамках международной конвенции Агентство по карантину и защите растений Узбекистана направило претензии Ирану и Пакистану за нарушение фитосанитарных требований.