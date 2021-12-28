В Таджикистане запретили все новогодние праздники в учебных заведениях

CentralAsia (TJ) - Министерство образования и науки Таджикистана запретило все новогодние праздники в учебных заведениях, и даже установление новогодней ёлки. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в Минобрнауки.

Пресс-секретарь данного министерства Эхсон Сафарзода сказал, что «в связи с исполнением протокола заседания Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19, министерство направило письмо управлениям и отделам образования, а также учебным заведениям с поручением воздержаться от проведения любых новогодних мероприятий, торжеств, вечеринок, установления новогодних ёлок и других собраний в учебном заведении».

По его словам, это поручение также касается детсадов и школ, ВУЗов и других учебных заведений.

Ранее в Управлении дошкольного и среднего образования города Душанбе сообщили «Азия-Плюс», что в детсадах разрешено проводить новогодние мероприятия.

Асомиддина Бобозода, замначальника данного Управления заявил, что новогодние программы не ограничиваются в общеобразовательных школах и можно проводить культурные мероприятия, а также конкурсы по чтению стихов и рисованию, но все мероприятия должны проводиться во время уроков и классного часа.

По его словам, в школах устанавливать ёлки и проводить чаепития запрещено.

С 2012 года Минобрнауки выступает против проведения Нового года в школах и дошкольных учреждениях. Свое решение в министерстве объясняют тем, что оно было принято по просьбе родителей, которые жаловались на сбор денег во время проведения новогодних мероприятий.

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