В Узбекистане просят наказать виновного в распространении видео студентки, пострадавшей от домогательств замдекана

CentralAsia (UZ) - Проект Nemolchi.uz сообщил о распространении в сети интимного видео студентки педуниверситета в Ташкенте, пострадавшей от домогательств замдекана, вкупе с порочащей её недостоверной информацией. В ГУВД Ташкента заявили, что в телефоне девушки при изъятии его следствием этого видео не было. В отношении следователя назначена служебная проверка.

Проект против насилия Nemolchi.uz 27 декабря сообщил, что в сети появился ролик с интимными видео Муштарибону Камиловой, студентки Ташкентского государственного педагогического университета, в конце октября заявившей о домогательстве со стороны замдекана Богабека Юлдашева, который вытолкнул её из окна второго этажа.

Как отмечает Nemolchi.uz, это видео девушка отправляла прошлой зимой или весной своему молодому человеку. «Правда, некоторые каналы преподносят, что она отправляла это замдекану», — говорится в сообщении.

Осенью Муштарибону сдавала свой телефон на проверку следователю по имени Фахриддин. В начале декабря, по данным проекта, Фахриддин отправлял Муштарибону сообщения личного характера, не имеющие отношения к расследованию дела. В дальнейшем переписка была удалена.

«Мы отправили эти скриншоты в следственное управление МВД (плюс дополнительную информацию, так как следователь приставал к её подруге) и попросили отстранить, а то и уволить данного следователя», — говорится в сообщении Nemolchi.uz.

«Пару недель назад он был отстранён от следствия. Сегодня появились видео», — сообщает проект.

Nemolchi.uz задаётся вопросом: «Следователь МВД незаконно распространяет данные доследственной проверки?» Редакция проекта выразила надежду, что МВД привлечёт к ответственности по соответствующим статьям УК всех, кто распространяет информацию, порочащую честь девушки.

Ранее студентка Ташкентского государственного педагогического университета через соцсети рассказала, что замдекана пытался ее изнасиловать, а затем выбросил из окна. Сейчас девушка восстанавливается после тяжелого состояния, у нее были зафиксированы перелом таза, гематомы, ушибы и сотрясение мозга.