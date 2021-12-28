Китайские ученые разработали ИИ-прокурора для вынесения обвинений по уголовным делам

CentralAsia (CA) - В Китае разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая изучает уголовное дело и выносит решения об обвинении. Нейросеть обучали в течение пяти лет, с 2015 года, более чем на 17 тыс. дел, а протестировала ее самая загруженная прокуратура страны — Народная прокуратура Шанхая Падун.

Система способна выдвигать обвинения по восьми типичным уголовным делам: мошенничество с кредитными картами, незаконные азартные игры, опасное вождение, умышленное нанесение травм, препятствование выполнению служебных обязанностей, мошенничество и «провоцирование неприятностей», пишет South China Morning Post.

При принятии решения программа основывается на тысяче параметров, полученных из текста описания дела. Разработчики из Китайской академии наук заявили, что точность обвинения «равна 97%». Нейросеть планируется постоянно обновлять.

Однако систему раскритиковали местные прокуроры. По их словам, большинство сотрудников «не хотят работать вместе с компьютерами» и чтобы они «вмешивались в итоговое судебное решение». Еще одно опасение заключается в том, что технология выносит решение только на основе своего предыдущего опыта.