В Казахстане за сутки выявлено 354 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 354 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 76;
- Карагандинская область — 65;
- город Алматы — 49;
- Акмолинская область — 46;
- Павлодарская область — 37;
- Северо-Казахстанская область — 30;
- Восточно-Казахстанская область — 17;
- Алматинская область — 8;
- Костанайская область — 7;
- город Шымкент — 7;
- Атырауская область — 3;
- Жамбылская область — 2;
- Западно-Казахстанская область — 2;
- Мангистауская область — 2;
- Актюбинская область — 1;
- Кызылординская область — 1;
- Туркестанская область - 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 986 тыс. 553 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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