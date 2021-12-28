В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 9 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки, 26 декабря, от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 9 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что все скончавшиеся имели подтвержденный ПЦР-анализом коронавирус (КВИ+).

Также отмечается, что 26 декабря врачи зарегистрировали один случай пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

По данным на 28 декабря, лечение от коронавируса продолжает получать 17 тыс. 361 человек (15 тыс. 290 КВИ+ и 2 тыс. 071 КВИ-), из них в стационарах находятся 2 тыс. 533 пациента, продолжают лечение на дому 14 тыс. 828 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 211 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 71 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

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